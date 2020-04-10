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Тестовая проверка на иммунитет к коронавирусу в России показала, что он есть у незначительной части населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тест выявил устойчивость у 3% жителей страны, сказала Попова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что нет необходимости всем в России сдавать тест на коронавирус, в качестве меры предосторожности гражданам стоит носить маски.

«Тест ни на иммуноферментные антитела, ни на антигены сдавать не нужно. Маски нужно носить. Дома непременно нужно оставаться, разрывая цепочки, разрывая путь передачи — не дать вирусу поразить большое количество населения. Вот это наш вклад в общую борьбу», — сказала она.

У 20-25% инфицированных коронавирусом россиян болезнь проходит вовсе без симптомов, уточнила Попова.

«Мы видим большое количество людей, у которых мы определяем вирус, но у них нет симптомов. Это то, что описывают зарубежные коллеги, что 20% дают клинику, а 80% — не дают. Так вот, из общего количества тех, кого мы сегодня определили как инфицированных — 20-25% — в разные дни по— разному, мы каждый же день анализируем, считаем это — это люди, у которых симптомов нет совсем, и потом у них заболевание не развивается», — пояснила она, сообщает ТАСС.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, когда распространение в России коронавируса действительно может достигнуть пика. При благоприятном развитии событий к лету Россия начнет выходить из ситуации с коронавирусом.

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