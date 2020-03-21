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Тяжелая форма коронавируской инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки. Об этом RT рассказал главврач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко.

Он пояснил, что одышка — самый опасный признак — появляется из-за снижения напряжения кислорода в артериальной крови.

«Очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь», — уточнил медик.

Проценко отметил, что у большой части пациентов коронавирус проходит сам собой на фоне единичного приема парацетамола.

За последние сутки, 20 марта, новые случаи коронавируса были зафиксированы в девяти регионах России. На данный момент рекордсменом по количеству заболевших является Москва.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом. Из них 12 человек уже вылечились. Всего в мире более 266 тысяч зараженных, из них умерли более 11 тысяч, вылечились более 87 тысяч.

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