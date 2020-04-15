Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил оперштаб по предупреждению распространения коронавируса.

Количество тестов на коронавирус SARS-CoV-2, по состоянию на 15 апреля, проведенных в России, превысило 1,5 млн.

Накануне, 14 апреля, сообщалось о 22 погибших за сутки и 2774 новых заболевших в России. Общее число инфицированных составляло 21 102.

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