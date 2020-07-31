Британские врачи назвали покалывание и онемение в руках признаком болезней сердца, сообщило издание Express.

В статье указывается, что нарушение кровотока вызывает ощущение покалывания в конечностях. Причиной этого явления может быть повышенный уровень холестерина, который вызывает атеросклероз.

При заболевании на стенках сосудов скапливаются холестериновые бляшки, которые препятствуют кровоснабжению. На поздних стадиях болезнь может стать причиной приступа и других проблем с сердцем.

Для профилактики врачи рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, которая заключается в ограниченном потреблении мяса, а вот свежие овощи и фрукты в ней составляют значительную долю дневного рациона.