Неочевидным признаком «тихого инфаркта», то есть приступа, проходящего незамеченным для человека, может стать изжога, отмечают американские специалисты.

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По их словам, чувство жжения в груди возникает зачастую перед сердечным приступом. И хотя ключевыми симптомами считаются внезапный приступ одышки, чувство давления и резкая боль в груди, нужно помнить, что при проблемах с сердцем могут быть неочевидные симптомы.

В основном это касается мужчин. Врачи обследовали почти две тысячи мужчин и женщин от 45 до 84 лет, не имевших явных проблем с сердечно-сосудистой системой, а через десять лет повторно сделали им МРТ сердца. У восьми процентов из них на сердце обнаружили рубцы, указывающие на перенесенный инфаркт, хотя большинство переживших приступ пациентов даже не знали об этом.

Изжогой называют специфическое ощущение жжения за грудиной, иногда распространяющееся на горло, иногда с кислым привкусом. Причина изжоги – заброс кислого желудочного содержимого в пищевод.

Медики назвали напиток, чаще других приводящий к инфарктам. Это коктейль из алкоголя и энергетика. Оба ингредиента и по отдельности оказывают на сердечно-сосудистую систему негативное влияние, а их сочетание и вовсе вызывает серьёзные проблемы.