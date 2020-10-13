Частицы коронавируса могут попадать в организм человека с шерсти домашних животных, рассказал АГН «Москва» доцент кафедры физической химии Национального исследовательского университета «МИСиС» Георгий Фролов.

«Шерсть является природным материалом, вирус на ней прекрасно удерживается. Но он и легко смывается», — рассказал он.

Эксперт напомнил, что обработка шерсти дезинфицирующими веществами может навредить здоровью животного, поэтому после прогулок их нужно мыть.

Также он подчеркнул, что вирус легко смывается и с человеческого тела. Он добавил, что инфекция может попадать в организм через открытые раны.

Пандемия унесла жизни как минимум 1,07 миллиона человек в мире, всего инфицированными оказались почти 38 миллионов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.