Частицы коронавируса могут попадать в организм человека с шерсти домашних животных, рассказал АГН «Москва» доцент кафедры физической химии Национального исследовательского университета «МИСиС» Георгий Фролов.
«Шерсть является природным материалом, вирус на ней прекрасно удерживается. Но он и легко смывается», — рассказал он.
Эксперт напомнил, что обработка шерсти дезинфицирующими веществами может навредить здоровью животного, поэтому после прогулок их нужно мыть.
Также он подчеркнул, что вирус легко смывается и с человеческого тела. Он добавил, что инфекция может попадать в организм через открытые раны.
Пандемия унесла жизни как минимум 1,07 миллиона человек в мире, всего инфицированными оказались почти 38 миллионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.