Крым был сдан Украине в 1954 году, а в 2014-м восторжествовала справедливость. Об этом депутат Государственной думы Руслан Бальбек заявил РИА Новости.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной раде с ежегодным посланием. В ходе него он, в частности, заявил, что те, кто без боя отдал Крым, должны понести ответственность, это вопрос не мести, а справедливости, обществу нужны ответы.

«Ложь и фальшь», — прокомментировал Бальбек.

Он заявил, что крымчане сами захотели присоединения полуострова к России, а украинские военные не решились стрелять по мирным жителям, потому что понимали, с какими последствиями столкнутся. Парламентарий высказал мнение, что в 1954-м Крым был предательски сдан Украине, а в результате присоединения к России в 2014-м восторжествовала справедливость.

В ходе сегодняшнего послания Зеленский также сообщил, что Украина построит две военно-морские базы для защиты черноморского региона. Бальбек высказал мнение, что украинский президент перепутал понятия «военная база» и «причал для катеров береговой охраны», а крымчане не боятся нового причала для старых катеров НАТО.

Во время того же послания Зеленский заявил, что Украина ищет новые действенные инструменты для возвращения в свой состав Крыма и Донбасса. В качестве примеров он привел возвращение в международную повестку вопроса территориальной принадлежности Крыма, создание формата «Крымская платформа», а также создание такой украинской армии, чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли о посягновении на суверенитет и территориальную целостность Украины.