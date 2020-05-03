СПОРТ

Назван лучший россиянин во всей истории НХЛ

00:42 04/05/2020

Рейтинг 50 лучших россиян, игравших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), возглавил Сергей Федоров, сообщает издание The Hockey Writers. Лучшим российским спортсменом в истории НХЛ признали Федорова, который включен в Зал хоккейной славы лиги. Наиболее удачно он проявил себя, играя за «Детройт Ред Уингс». Вместе с командой хоккеист трижды получил Кубок Стэнли.

Второе место в рейтинге отдали нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Он также является обладателем Кубка Стэнли. Более того, Овечкина стал лучшим снайпером в истории «Вашингтон Кэпиталс»: он забросил 706 шайб.

Тройку лидеров замкнул Александр Могильный, который получил золото в составе сборной СССР на Олимпийских Играх в 1988 году. Могильного наградили Кубком Стэнли в 2000 году. Лучшим игроком НХЛ среди 34-летних хоккеистов признали Овечкина ранее. В текущем сезоне он набрал 67 баллов на 68 играх.



