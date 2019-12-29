Совладелец аукционного дома Ineichen Артемий Лечбинский рассказал, какой подарок станет одновременно хорошим вложением средств.

По мнению эксперта, сейчас оптимальным приобретением стали бы карманные часы. В качестве вариантов Лечбинский предлагает золотые часы Patek Philippe, Vacheron Constantin или авторства россиянина Константина Чайкина.

Стоимость таких часов составит несколько тысяч долларов, однако впоследствии на торгах она может возрасти в десять раз, считает специалист.

При этом Лечбинский отметил, что угадать, что именно будет пользоваться спросом по прошествии времени, трудно. Эксперт напомнил, что в 1960-е годы часы Rolex Daytona совершенно не вызвали интерес, эту покупку навязывали. Однако прошло время — и модель стоимостью 500 долларов выросла в цене до 100 тысяч долларов.

В целом часы хорошо продаются на аукционах, рассказал эксперт, поскольку это «более понятный товар для аукциона, покупателей и коллекционеров», которые заведомо знают, какой именно модели им не хватает, сообщает РИА Новости.

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