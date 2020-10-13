Поголовное пьянство россиян — это миф, который запустили иностранцы, после чего его подхватило само население России, считает эксперт по алкогольному рынку, главный редактор сайта «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру» в рамках проекта «Мифы о России»

«Россия никогда не спивалась, если уж говорить так. Не было такого, в чем ее всегда обвиняют — в повальном пьянстве. Иначе страна давным-давно бы развалилась, но как-то страна живет, причем со времен появления крепкого алкоголя», — уверен эксперт.

По словам Смирнова, первым источником мифа о российском пьянстве можно назвать французского маркиза Астольфа де Кюстина, который написал об этом в своих воспоминаниях о поездке в Россию в 1839 году. В стране это заявление подхватили из-за того, что «заграница сказала», считает он.

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Эксперт объяснил, что алкоголь существует в культуре огромного количества стран и присутствовал со времен появления человека.

«Земледелие появилось для появления грубо говоря пива, а потом уже для еды. Так получилось — сначала пиво, а потом еда», — заявил Смирнов.

Как считает Смирнов, уровень потребляемого алкоголя на душу населения в России составляет приблизительно 10 литров в год и он установился «100 или даже 200 лет назад». Это значение немного колеблется — ненамного возрастает во время кризиса и падает при экономическом подъеме.