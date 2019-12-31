Стоимость салата мимоза по состоянию на декабрь 2019 года составила 267,2 рубля. Такие данные представили специалисты платформы фискальных данных «Такском», пишет 31 декабря RT.

По словам специалистов, по сравнению с прошлым годом цена салата выросла на 3%. За основу расчетов брался классический рецепт мимозы: майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Стоимость майонеза, к примеру, в необходимой пропорции стоит 32 рубля, сыр обойдется в 87 рублей. На овощи для салата придется потратить 13 рублей, на яйца — 10,2 рубля.

На порцию рыбных консервов для приготовления порции салата уйдет 125 рублей. За основу анализа стоимости салата были взяты 17 млрд кассовых чеков.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения отметил, что самыми популярными новогодними блюдами в России стали салат оливье (73%), мандарины (65%) и салат селедка под шубой (60%).