В подмосковном Одинцово на сегодняшний день выявлено наибольшее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в регионе. По данным областного оперштаба в соцсети «ВКонтакте», за последние сутки в городском округе выявлено шесть новых зараженных, а общее число инфицированных достигло 858.

Вторым по числу выявленных случаев коронавируса в регионе оказались Люберцы (801), замыкает тройку лидеров антирейтинга Красногорск (757).

Больше 500 подтвержденных фактов инфицирования зарегистрировано в Ленинском (544), Подольске (609), Мытищах (649), Балашихе (658) и Королеве (749). В последнем был зафиксирован наибольший за минувшие 24 часа суточный прирост заболевших ― 134 человека.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Московской области, по данным регионального оперштаба на сегодняшний день, достигло 14 939, выздоровели 542 пациента, скончались ― 111. Регион занимает второе место по числу заражений в стране.

По состоянию на 4 мая, в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.