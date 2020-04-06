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Исследовательская компания GfK по итогам опроса (есть в распоряжении «Ленты.ру») назвала главный источник тревог россиян. Им оказался рост цен на продукты питания.

По данным авторов, этот вопрос волнует 52 процентов опрошенных. На втором месте оказалась пандемия коронавируса, которой озабочены 50 процентов россиян.

Также в пятерку источников тревог вошли экономический кризис, падение курса рубля (по 40 процентов) и безработица (32 процента).

Также авторы опросили респондентов об ожиданиях об их материальном положении. 56 процентов ожидают ухудшения своего материального состояния в ближайшие 12 месяцев. 20 процентов уже столкнулись со снижением доходов — вследствие увольнения, сокращения зарплаты, лишения премий. 24 процента опрошенных сильно обеспокоены кризисом в компании, в которой работают.

При этом большая часть опрошенных пока не видит предпосылок для паники в потребительском поведении, хотя и признает, что перед началом нерабочих дней потратила на покупки больше, чем обычно.

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