Исследование показало, что загрязняющие вещества поступают в реку с диффузным стоком, который является стихийным и неконтролируемым.

В Счетной палате РФ заявили, что сброс загрязненных сточных вод в Волгу с 1990-х годов снизился более чем вдвое. При этом, по словам специалистов, на качество воды в реке это не повлияло.

Дело в том, что основной объем загрязняющих веществ попадает в нее диффузным стоком с сельхозполей, промплощадок, дорог. Данный источник является неконтролируемым, сказано в отчете Счетной палаты РФ.

«Экспертным сообществом ставится под сомнение решающая роль выпусков сточных вод в формировании качества воды в масштабе бассейна реки Волги», — говорится в отчете.

Исследователи ссылаются на данные, согласно которым, загрязняющие вещества поступают в реку с диффузным стоком, который является стихийным и неконтролируемым.

По словам специалистов, большинство водоемов бассейна Волги на протяжении десятилетий характеризуются 3 и 4 классами качества воды («загрязненная» и «грязная»). Наиболее напряженная ситуация сложилась в бассейне реки Оки, главным образом в реках Москва и Клязьма.