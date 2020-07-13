Авокадо является продуктом, одним из лучших уничтожителей вредного холестерина в организме, заявила «Говорит Москва» редактор и переводчик кулинарных книг Ольга Ивенская. Она отметила, что авокадо гипоаллерген, пюре из него даже дают детям до года в качестве прикорма.

Авокадо богат полиненасыщенными жирными кислотами, которые необходима для работы сердца. А калием авокадо даже более богаты, чем бананы.

В составе авокадо есть магний и мало натрия. Это лучший фрукт для сердца, уверяет Ивенская. «Баланс веществ в этой мякоти таков, что авокадо даже рекомендуют и при диетах для похудения», — добавила она. В самом же авокадо холестерина нет.

Авокадо можно использовать при приготовлении супа с волокном краба или мясом сурими. Авокадо лучше сочетать с продуктами с нежным вкусом, избегает острого, отметила кулинар. Всего в мире существует примерно тысяча сортов авокадо, но в Россию завозят только 5 и них.