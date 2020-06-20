Ученые из Техасского университета в США выяснили, что малоподвижный образ жизни значительно повышает риск смерти от рака, сообщает издание MedicalXpress. Ученые следили за уровнем физической активности у 8 тысяч человек старше 45 лет на протяжении 5 лет. В начале эксперимента ни у кого не было рака. Но потом ситуация изменилась.

С 2009 по 2013 год 268 человек умерли от рака. Причем у добровольцев, которые вели малоподвижный образ жизни, риск смертельного исхода был на 82% выше, чем у остальных. Ведущий автор работы Сьюзан Гилкрист утверждает, что это доказывает прямую связь между физической активностью и смертностью от рака.

Чем человек меньше двигается в условиях наличия злокачественных образований, тем выше шанс, что он умрет. Причем, если в день хотя 30 минут уделять умеренной физической нагрузке вроде езды на велосипеде, то риск смерти от онкологии можно снизить на 31%. Легкая ходьба уменьшает риск смерти на 8%.

Гилкрист утверждает, что даже небольшая активность снижает риск смерти. «Беседы с моими пациентами всегда начинаются с того, что у них нет времени на физические упражнения», — отмечает ученый. Поэтому он своим пациентам советует вместо лифтов пользоваться лестницей, а во время рабочего дня хотя бы 5 минут уделять стоянию на месте.