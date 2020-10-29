Болезнь, с которой мы впервые столкнулись в этом году, может таить еще много загадок. Еще одна из них была раскрыта.

На конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии один из членов американской делегации Эстер Фриман рассказала о недавно обнаруженном симптоме коронавируса, который проявляется на коже.

Уже известно, что коронавирус может проявляться сыпью, похожей на аллергическую или крапивницу. Многогранные симптомы связаны с тем, что коронавирус поражает не только легкие, но и все системы организма. Правда, как именно это происходит, мы пока не знаем. Но известно, что палитра симптомов и возможных осложнений весьма широкая.

Как рассказала дерматолог Фриман, при изучении более чем тысячи пациентов дерматологи обнаружили изменения кожи, на вид напоминающие обморожение. Это воспаления и огрубление кожи, в основном на руках и ногах.

При этом, такое «коронаобморожение» может быть не только симптомом, но и последствием коронавируса. У некоторых исследованных пациентов этот симптом появлялся уже после выздоровления, а в единичных случаях он проявился в течение нескольких месяцев после выздоровления.

Объяснения новому симптому пока нет, возможно, он как-то связан со способностью эпителия к регенерации.

Ранее мы рассказывали о серьезном факторе риска для заражения коронавирусом и тяжелого течения заболевания.