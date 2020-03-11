Следственный комитет России установил личность еще одного гражданина Украины, причастного к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве. Об этом в среду, 11 марта, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, к нападению причастен 30-летний гражданин Украины Богдан Тицкий. «В настоящее время следствием проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление возможного участия Тицкого и в иных преступлениях, совершенных против интересов Российской Федерации, а также на установление иных лиц, причастных к подобным преступлениям», — говорится в сообщении.

Главное следственное управление СК РФ продолжает расследование уголовного дела по факту нападения на российский центр в Киеве. Оно было совершено в феврале 2018 года. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

В рамках расследования было установлено, что радикально настроенные лица также демонстративно сожгли Государственный флаг России. По данному факту Следственный комитет возбудил дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации).

В марте 2019 года двое участников украинской националистической организации «С14» (запрещена в РФ), Сергей Мазур и Александр Войтко, были заочно арестованы судом по ходатайству СК России. Их обвиняют в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве и надругательстве над флагом РФ.

18 февраля 2018 года в Киеве радикалы после участия в антироссийской акции, в ходе которой было совершено нападение на Российский центр науки и культуры, собрались на площади Независимости, где демонстративно сожгли Государственный флаг Российской Федерации.