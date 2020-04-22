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Справиться с распространением новой коронавирусной инфекции можно только при помощи всеобщей вакцинации, заявили эксперты изданию Science Alert. Таким образом ученые отвергли гипотезу о том, что COVID-19 может отступить перед коллективным иммунитетом.

Профессор иммунологии Эрик Вивье отметил, что у людей, переболевших коронавирусом, не образуется прочный иммунитет к заражению. Такой вывод был сделан на основе наблюдений, показавших, что у инфицированных пациентов риск повторного заболевания после выздоровления высок. По словам Вивье, организм человека с COVID-19 вырабатывает антитела, которые защищают его в течение нескольких месяцев. После этого человек может заболеть снова.

Директор Института генетики лондонского Университетского колледжа пояснил, что коронавирус, скорее всего, не исчезает из человеческого организма, а остаётся в виде бессимптомной «хронической инфекции, типа герпеса».

Профессор австралийского Университета Кертин Арчи Клементс подчеркнул, что единственно возможное решение проблемы — вакцинация населения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава российской лаборатории молекулярной вирусологии НИИ гриппа имени Смородинцева Андрей Комиссаров заявил, что уровень заражения новой коронавирусной инфекцией снизится летом, однако осенью проблема может вернуться. По его словам, в будущем не исключено, что COVID-19 станет сезонным заболеванием.

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