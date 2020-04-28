Соблюдение самоизоляции и сохранение введенных ограничений, в том числе на майские праздники, является единственным действенным методом борьбы с эпидемией коронавируса. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

По словам парламентария, ограничения позволят разорвать эпидемиологическую цепочку и прийти к снижению числа заражений.

Говорин указал, что, пока в РФ не наблюдается позитивной динамики, и хотя люди устали от изоляции, нужно потерпеть еще немного, чтобы гарантировать снижение числа заражений.

«Другого метода не существует», — цитирует его RT.

Депутат отметил, что безопаснее будет провести и майские праздники в самоизоляции.

«Необходимо помогать врачам своим ответственным поведением. Конечно, это звучит банально, но за этой банальностью кроется глубокая сущность эпидемии», — добавил Говорин.

14 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович рассказала о способах победить коронавирус в России. По ее словам, для преодоления эпидемии важно не допустить резкого ослабления мер по борьбе с инфекцией.

В настоящее время в РФ действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В Москве и еще ряде регионов введена обязательная самоизоляция для всех граждан, а также использование спецпропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.

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