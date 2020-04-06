Все новости на карте

Вакцина является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирус. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов в эфире передачи «Жить Здорово!». Видеозапись выпуска опубликована в YouTube.

По его словам, ничего другого человечеством не было изобретено на сегодняшний день.

«Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», — подчеркнул эпидемиолог.

Горелов рассказал, что около 20 компаний, включая российские, начали разработку вакцины. Однако проблема заключается в отсутствии лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусной инфекции.

В конце марта российские ученые заявили, что вакцина от коронавируса появится не ранее конца 2021 года.

«Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, конец 2021 года, это длительный процесс», — подчеркнул исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

По его словам, из-за доклинических исследований на животных и людях производство вакцин обычно затягивается на несколько лет.

Видео дня. Учимся стерильности в гипермаркетах