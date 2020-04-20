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При благоприятном исходе пик заражения коронавирусом произойдет в начале мая или раньше. Об этом сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что «какое-то время еще будем оставаться на таких средних цифрах с постепенным понижением».

Ранее старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов спрогнозировал, что возможный пик заражения придется на середину мая с выходом на плато недели через три. О том, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден, также заявлял президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

20 апреля стало известно, что текущая неделя должна показать, наступил ли перелом в ситуации с распространением коронавируса в России. Однако, если показатели будут снижаться, это не значит, что стоит сразу отменять режим самоизоляции. Такую оценку ситуации дал внештатный эпидемиолог Минздрава России академик Николай Брико.

Рамблер

По последним данным, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего инфицированных в Московском регионе — там зарегистрировано более 31 тысячи случаев. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с коронавирусом, выздоровели 3446.

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