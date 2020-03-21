Внедорожная версия Bronco построена на базе рамного пикапа Ranger, а его спортивная модификация с несущим кузовом создана на платформе Escape/Kuga. Сегодня появились свежие подробности о кроссовере Bronco Sport.

Как передает портал Mpravda.com со ссылкой на фейсбук-аккаунт Juggernaut Performance, расстояние между осями у спортивной версии составляет 2 670 мм, то есть Bronco Sport оказался на 41 мм короче «донорских» Escape/Kuga, на 30 мм по этому параметру он уступает ключевому конкуренту Jeep Cherokee. В моторную гамму новинки войдут два бензиновых наддувных двигателя EcoBoost — 1,5-литровый 3-цилиндровый с отдачей 180 л.с., а также 2,0-литровый 4-цилиндровый мощностью 250 л.с. Силовые агрегаты сочетаются с безальтернативным 8-диапазонным «автоматом», привод — полный.

Примечательно, что никакой информации о гибридной версии Bronco Sport, созданной на базе «атмосферника» Duratec объемом 2,5 литра, пока нет. Вероятнее всего, такая комплектация появится позднее.

Для новинки доступно 10 различных вариантов цвета кузова, также предусмотрена «контрастная окраска» в черный или серый цвет. Кроме того, покупателям на выбор предложат три вида отделки салона. Предположительно, внедорожнику достанутся колесные диски R17.

Напомним, некоторое время назад на тематическом форуме BroncoSportForum.com появились снимки Bronco Sport. Судя по фото, авто может похвастаться брутальной внешностью, ребрами жесткости на задней двери, а также выразительной радиаторной решеткой, на которой красуется огромная надпись с названием модели. Скорее всего, для семейства Bronco и вовсе «выделят» отдельный суббренд.

Отметим, оригинальный Ford Bronco является легендарным американским внедорожником, который выпускался с 1965 по 1996 год, сменив 5 поколений.