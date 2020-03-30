К примеру, многие автомобилисты не подозревают, что на приборной панели есть указатель расположения топливного бака. Как правило, его изображают в виде треугольного символа, а находится он в непосредственной близости от шкалы, отображающей уровень топлива.

Еще одна полезная «фишка» — держатель крышки топливного бака. Большинство машин еще в заводских условиях комплектуются специальным держателем из пластика, который сам фиксирует крышку, что исключает риск ее удара о кузов машины во время заправки (особенно эта опция актуальна при сильных порывах ветра).

Система мониторинга усталости водителя (Attention Assist) — еще одна «скрытая» функция. Принцип ее действия заключается в следующем: система анализирует поведение водителя, ориентируясь на характер перестроений, увеличения и сбрасывания скорости, оперативность реакции. При обнаружении «тревожных симптомов» она самостоятельно паркует машину на обочине или, как минимум, сигнализирует водителю о том, что следует прервать поездку и отдохнуть. Вопреки расхожему мнению, Attention Assist — опция не только для премиальных автомобилей вроде Mercedes-Benz, Audi, BMW или Volvo, но и для машин массового сегмента — Ford, Kia, а также Mazda и Volkswagen.

«Полезные скрытые опции есть и у моделей с бесключевым доступом. В пластмассовые автомобильные брелоки иногда интегрируют крошечный металлический или пластиковый ключ. При необходимости его можно использовать для разблокировки дверей», — сообщает портал Mpravda.com со ссылкой на «РИА Новости».

И, наконец, стоит помнить о том, что на лобовом стекле машин зачастую присутствует прозрачная пластиковая клипса, предназначенная для крепления пропуска, парковочного талона или таблички с номером телефона. А еще многие водители не знают, что можно самостоятельно сбросить счетчик ТО или воспользоваться опцией Easy Open, обеспечивающей открытие багажной двери благодаря одному движению ноги.