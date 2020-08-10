Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост президента Белоруссии, сообщила пресс-служба Назарбаева.

"Проголосовав за вашу кандидатуру, белорусский народ в очередной раз подтвердил свой выбор в пользу продолжения политики экономических реформ, повышения социального благополучия населения и укрепления международного авторитета Республики Беларусь", — говорится в телеграмме.

Назарбаев также отметить личный вклад Лукашенко в развитие отношений казахстанско-белорусского стратегического партнерства, базирующегося на традициях дружбы и взаимоуважения. По словам экс-президента Казахстана, республика нацелена на дальнейшее расширение и углубление связей с Белоруссией как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.

«Высоко ценю и дорожу нашей дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании. Убежден, что наша плодотворная совместная работа в предыдущие годы будет и впредь служить надежным фундаментом развития многопланового сотрудничества во благо народов наших стран», — отметил экс-президент.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.