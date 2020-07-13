Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за молитвенную поддержку во время его лечения от коронавируса, сказано в сообщении на сайте Русской православной церкви.

Назарбаев в июне заразился коронавирусом, 2 июля его пресс-служба сообщила, что он выздоровел.

«Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу послание, в котором выразил глубокую признательность «за теплые слова поддержки в эти дни и пожелания скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении на сайте РПЦ.

Назарбаев, слова которого приводит сайт РПЦ, отметил, что в условиях пандемии коронавируса «ваши молитвы и сопереживание представляют особенную значимость для меня, так как я очень высоко ценю сложившиеся между нами добрые отношения».

Ранее патриарх Кирилл выразил Назарбаеву «свою поддержку в постигшем испытании» и отметил, что молится о скорейшем выздоровлении первого президента Казахстана.

Тринадцатого июля в Казахстане объявлен день траура по жертвам пандемии коронавирусной инфекции. В стране приспущены государственные флаги, в теле- и радиоэфире нет рекламы и развлекательных передач, сайты государственных органов и многих СМИ переведены в черно-белую цветовую гамму. Также митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Русская православная церковь) в понедельник совершил заупокойную литию по казахстанцам, скончавшимся от коронавирусной инфекции.

Общее число зараженных коронавирусом в Республике Казахстан превышает 59,8 тысячи человек, зафиксировано 375 случаев смерти от COVID-19. Количество выздоровевших пациентов – более 34 тысяч.