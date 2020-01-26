Двоих детей, брошенных отцом в московском аэропорту Шереметьево, отправят в больницу для обследования. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

По словам Кузнецовой, сейчас ведутся поиски ближайших родственников мальчиков, передает «Интерфакс». Омбудсмен добавила, что находится на связи с уполномоченными ведомствами и держит ситуацию на контроле.

Транспортная полиция аэропорта разыскивает мужчину, который оставил детей.

Ранее 26 января сотрудники аэропорта обнаружили в терминале брошенных мальчиков восьми и пяти лет. Они прилетели вместе с отцом из Хабаровска, затем он их оставил. В детском рюкзаке были все документы, а также записка. По данным СМИ, в ней говорилось, что мужчина из-за тяжелого материального положения не может их прокормить и просит временно поместить в приют.