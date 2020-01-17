Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января и найденная в городе Карасуке, не возвращалась домой, предположительно, из-за ссоры с родителями. Об этом в пятницу, 17 января, сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Девочка пропала 15 января. Она вышла из музыкальной школы, расположенной на Совхозной улице, пошла в сторону дома и пропала. СК возбудил уголовное дело об убийстве. Участие в них принимали свыше 200 человек, включая полицейских, спасателей, волонтеров, а также поисковый отряд «Лиза Алерт». В ночь на 17 января девочку нашел охотник-волонтер с собакой, пишет НСН. Девочка была в подвале одного из общежитий обезвоженная и замерзшая.

В СК отметили, что в отношении ребенка противоправных действий не совершалось. По предварительной версии, она не вернулась домой из-за ссоры с родителями. Как отмечает телеканал «360», девочка живет в приемной семье. Накануне исчезновения, 14 января, в семье произошла ссора из-за того, что вместо выполнения заданных на дом уроков девочка «сидела в телефоне». Гаджет у школьницы забрали, на следующий день при ней не было средств связи. По словам приемного отца девочки, он встретил ее после занятий на выходе из «музыкалки» и отправил домой — дорога от школы занимала всего 10 минут, а сам зашел с женой в банк. Когда супруги вернулись домой, ребенка там не было. Обзвонив учителей и одноклассников, пара обратилась в полицию.

По данным областного минздрава, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей. Также следователи намерены допросить ребенка, чтобы разобраться в ситуации.