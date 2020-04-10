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Российская болотная ягода — одно из самых эффективных средств от вирусов. О ее полезных свойствах рассказал в интервью радио Sputnik этнотравник Михаил Фадеев.

Клюква — эффективный природный антибиотик. Эта болотная ягода поможет справиться с вирусами и с повышенной температурой, снизить утомляемость, нормализовать сон и повысить защиту организма, что особенно важно в период распространения коронавируса. К тому же дикая российская клюква лучше той, что выращивают в США, отметил в интервью радио Sputnik Михаил Фадеев.

«В Штатах специально вывели сорт, чтобы клюква была крупная, чтобы была прибыль. Наша дикая клюква намного полезнее. Ее не надо употреблять в большом количестве, достаточно маленьких доз, по 50 граммов, но каждый день. Лучше не делать горячие напитки из клюквы, а добавлять в холодные напитки — чаи, компоты, отвары. Можно размолоть клюкву, смешать сок с чаем, а в гущу добавить мед, перемешать и съесть как десерт. Если вы принимали клюкву в чистом виде, обязательно сполосните рот, потому что она довольно быстро разъедает зубную эмаль», — предупредил специалист.

Клюкву не обязательно есть только в свежем виде, даже после заморозки ягода не теряет свои полезные свойства, отметил Михаил Фадеев.

«Можно хранить клюкву просто в холодном виде — где-нибудь на даче в погребе, можно заморозить. Замороженная клюква, если что и теряет, то незначительно, потому что там ударная доза витаминов», — отметил этнотравник.

Клюква поможет укрепить иммунитет и не заболеть.

«Клюква замечательна своими свойствами, позволяет бить на опережение болезни. Эта ягода позволит создать надежный щит, и болезнь, попав в ваш организм, пройдет легко», — рассказал Михаил Фадеев.

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