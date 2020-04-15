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Во Всеволжском районе Ленинградской области 123 человека заразились коронавирусом в хостеле для мигрантов. Об этом рассказал в Telegram глава регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Согласно данным администрации Ленинградской области, за последние сутки количество зараженных в хостеле возросло на 88 человек.

Вылегжанин отметил, что у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, лишь у 15 человек наблюдаются «небольшие симптомы».

В Новосергиевке, где находится хостел, уже развернули палаточный госпиталь. В аэромобильных бытовых комплексах установлены двухъярусные кровати для заразившихся. Лекарства для них будет оплачивать работодатель.

За прошедшие сутки в Ленинградской области коронавирус подтвердился у 108 человек, 88 из них — постояльцы хостела в Новосергиевке. Общее число зараженных в Ленобласти достигло 298 человек.

Как сообщал «Рамблер», к 15 апреля в России зафиксировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За сутки количество заболевших возросло на 3388 человек. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов.

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