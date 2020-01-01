Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила россиян с Новым годом милой семейной открыткой, разместив ее в личном блоге.

На снимке запечатлены фигуристка в искрящемся серебристом платье, муж Дмитрий Песков и 5-летняя дочь Наденька в трендовом платье в пайетках. Глава семейства выглядит на фото умиротворенным, а его девочки просто светятся от счастья. «С Новым годом!» — написала Татьяна.

View this post on Instagram С Новым годом!!!💜💜💜 #peskofamily A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Jan 1, 2020 at 3:37am PST

Поздравление звезды с воодушевлением подхватили подписчики звезды.

«Приятно видеть! С Новым годом!», «Красивая семья! Ваш папа счастлив, его обнимают две пары женских рук, самых ласковых!», «Какие же вы красивые!» — ответили они.

Напомним, недавно Наденька дебютировала в качестве артистки ледового шоу «Спящая красавица». Татьяна очень переживала по этому поводу, опасаясь, что девочка может не справиться с нагрузкой. Однако все прошло хорошо, малышка отлично справилась с поставленной задачей.

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