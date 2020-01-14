Политик Алексей Навальный покинул Россию, а перед тем вывел с биткоин-кошелька пожертвования в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщает канал «Фонд бабла с коррупцией» в «Яндекс. Дзене».

Согласно сведениям канала, 25-29 декабря 2019 года с электронного кошелька, на который поступают пожертвования в пользу штабов Алексея Навального, были выведены 1,7 биткоина (более 800 тысяч рублей), а 6 января оппозиционер и его жена Юлия улетели на отдых в Бангкок, столицу Таиланда.

«Общие затраты на отдых семьи Навального составят более 500 тысяч рублей», — сообщил «Фонд бабла с коррупцией», сославшись на информацию с сайтов для путешественников и сайтов туристических агентств.

В сентябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», Алексей Навальный был заснят очевидцами в московском аэропорту Шереметьево в очереди на рейс в Хельсинки. Ряд средств массовой информации тогда сообщили, что отъезд политика из России связан с обысками в его штабах по всей стране в рамках расследования дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), созданным Навальным. Сам оппозиционер сообщил, что провожал дочь, которая улетала на учебу.

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