Симптомы, с которыми оппозиционер Алексей Навальный поступил в больницу, могли вызвать таблетки или плохо помытые фрукты. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Рамблер» писал, что утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

Мясников назвал «оскорбительным для своего интеллекта» версию о том, что Навальный был отравлен «Новичком».

«Это слишком тонкий юмор — травить всех именно «Новичком». И второе. Боевые отравляющие вещества и кто-то выживший? Это несовместимо с определением. Поэтому тут логика хромает», — отметил он.

По его словам, блокировка холинэстеразы «бывает очень часто».

«В мире таких случаев по несколько миллионов в году. Почему? Потому что эти блокаторы холинэстеразы — это, я уже не говорю, что есть в таблетках, так сказать, для дефицита внимания, улучшения памяти принимают, но вот все это органофасфаты, все удобрения. (…) В одной Америке в год умирают от таких ком, связанных с антихолинэстеразным действием 18 тысяч человек в год», — пояснил врач.

Он также отметил, что вызвать симптомы сильного отравления способна передозировка лекарств для улучшения памяти и даже немытые фрукты.