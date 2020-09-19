Блогер Алексей Навальный рассказал о своем восстановлении после выхода из комы. По его словам, он заново учился формулировать мысли и говорить.

View this post on Instagram Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки. A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Sep 19, 2020 at 2:09am PDT

«Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать», — написал Навальный под опубликованной в своем Instagram-канале фотографией.

По словам блогера, каждое утро к нему приходил лечащий врач и обучал его навыкам письма. Он рассказал, что первое время у него вызывали панику просьбы врача написать на доске какое-либо слово. Так как он «не понимал где брать слова».

На текущий момент блогер учится координировать свои действия, однако отмечает, что остается решить еще много проблем. Тем не менее главная проблема, по его словам, уже решена врачами клиники, превратившим его в «технически живого человека».