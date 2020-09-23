Российский блогер Алексей Навальный на своей странице в Instagram рассказал, как проходила его реабилитация в немецкой клинике Charite. В настоящее время оппозиционера уже перевели на амбулаторное лечение.

View this post on Instagram Первый раз меня подвели к зеркалу, через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме). Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма «Властелин колец». И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут. Но врачи продолжали делать своё чудо, я занимался с физиотерапевтом, ел, старался больше спать (самая большая проблема до сих пор). Последние дни мне даже уже разрешали выходить на общий балкон 2 раза по 5 минут в день. Правда, от балкона было ещё больше тоски: погода отличная, солнце светит, внизу какие-то парки и деревья, а я в палате. Но вот день пришёл — ура! После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот — хоп — я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья. Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть — нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем. Ещё раз огромное спасибо всей команде врачей клинике «Шарите» и профессору Экарду лично. Они сделали невероятную работу. Всем вам спасибо за поддержку 💪. Она была и остаётся очень важной. Не думайте, что я не знаю, что пишите. Как только я начал более-менее соображать, мне читали комменты. Буду, кстати, стараться немного больше времени проводить в соцсетях. Вчера приходила нейропсихолог, делала тесты, проверяя, не поглупел ли я. Спрашиваю: чего делать, чтобы быстрее вернуться с точки зрения не только физической, но и головы. Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры. Надо узнать, можно ли получить в больнице рецепт на PS 5. A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Sep 23, 2020 at 2:53am PDT

Навальный подчеркнул, что впервые взглянул на себя в зеркало после 24 дней, проведенных в реанимации. При этом блогер сравнил себя с одним из персонажей фильма «Властелин колец». Увидев свою удручающую внешность, оппозиционер подумал, что его никогда не выпишут, но врачи «продолжали делать свое чудо», а он занимался с физиотерапевтом, ел и старался больше спать.

«Последние дни мне даже уже разрешали выходить на общий балкон 2 раза по 5 минут в день», — написал Навальный (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

На 32 день пребывания в госпитале медики пришли к выводу, что восстановление блогера пойдет успешнее, если вернуть его к привычной жизни: позволить ему находиться с семьёй и больше гулять.

«Хоп — я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше», — описал блогер свои будни.

В ближайших планах Навального — ежедневное посещение физиотерпаевта, научиться стоять на одной ноге, восстановить полный контроль над пальцами, научиться заново балансировать, больше читать, пользоваться соцсетями и играть в видеоигры.

«Реабилитация в общем», — резюмировал оппозиционер.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Алексея Навального выписали из немецкой клиники Charite, поскольку его текущее состояние уже не требует пребывания в стационаре.