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«Внимание, это не учебная тревога. Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией», – написал он на своем сайте.

По словам Навального, согласно решению суда, он, Любовь Соболь и сам ФБК должны в общей сложности 88 млн рублей.

Ранее стало известно, что фонд был оштрафован на 500 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности организации-иностранного агента.

Министерство юстиции внесло ФБК в список иноагентов в октябре 2019 года. Как указывали в ведомстве, есть все доказательства зарубежного финансирования.

Так, по данным министерства, только за прошлый год фонд получил три транша из США и Испании на 140 тысяч в рублевом эквиваленте.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ рассказали о крупном скандале в «команде Навального».

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* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.