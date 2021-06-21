Щоб автомобілі Honda містилися в ідеальному робочому стані, рекомендується використовувати тільки оригінальні запчастини Honda https://honda.ua/avto/for-car-owners/servis/. Вони спеціально розроблені для автомобілів Honda, ідеально підходять, підтримують оптимальну продуктивність, покращують паливну економічність, скорочують викиди і максимально продовжують термін служби автомобіля.

Точно так же моторні масла дійсно важливі, оскільки вони відіграють ключову роль в захисті двигунів і забезпеченні продуктивності. Не всі моторні масла однакові, тому рекомендуються тільки масла Honda FEO або LEO, оскільки вони пройшли всебічні випробування і призначені для використання в автомобілях Honda.

Ціноутворення Honda

Honda New Zealand вперше представила Honda Price Promise в 2000 році як спосіб зберегти справедливість, прозорість, послідовність і цінність для Kiwis, який купує нові Honda.

Це основна філософія, якої Honda залишається прихильною сьогодні — обіцянка всім покупцям нових автомобілів, що вони отримають однакову справедливу ціну на будь-яку нову Honda, незалежно від того, хто вони, де вони живуть і в який час місяця вони купують.

Хонда починалася не як бізнес, а як мрія. Понад 70 років тому Соитиро Хонда придумав спосіб поліпшити життя людей, створивши доступні транспортні засоби. З його любов’ю до техніки і духом викликів він створив свій перший моторизований велосипед. З цього невеликого початку компанія Honda перетворилася на найбільшого в світі виробника двигунів.

Прихильність компанії Honda і її значні інвестиції в дослідження і розробки протягом багатьох років дозволили компанії Honda створити цілий ряд революційних нових технологій. Перший двигун i-VTEC, перший комерційний гібридний автомобіль — Insight, Honda FCX Clarity — автомобіль з водневим двигуном, який випускає тільки водяну пару, ASIMO — перший робот-гуманоїд.

Сьогодні інновації можна знайти в кожній компанії Honda. Тільки в минулому році Honda витратила понад 9 мільярдів новозеландських доларів на дослідження і розробки.

Безпека Honda

Прихильність Honda безпеки не обмежується потребами тільки водіїв автомобілів, але поширюється на пасажирів, пішоходів і пасажирів усіх транспортних засобів — всіх, хто знаходиться на дорозі.

Honda очолює дослідження в області автомобільної безпеки. З двома з найсучасніших в світі дослідницьких центрів з безпеки при зіткненнях в приміщеннях проводиться безпрецедентна кількість тестів, щоб дати Honda більш глибоке розуміння того, що відбувається в реальних зіткненнях. Виходячи з цього, Honda запровадила нові технології, які підвищують безпеку в нашій лінійці автомобілів сьогодні.