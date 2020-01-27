

Натурные наблюдения.

Натурные наблюдения проводились в более суровых условиях, чем средние многолетние.

Шесть квартир двух домов до начала наблюдений были заселены семьями численностью от 2 до 8 человек.

В двух квартирах (дом No 2, квартиры No 1 и 4) находилось по одному человеку.

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Целью теплотехнических наблюдений над домами было определение эффективности примененных в опытных домах новых конструкций щитовых стен и сравнительная оценка различных утеплителей.

При этих наблюдениях требовалось определить: температурно-влажностный режим наружных стен, теплоустойчивость дома со щитовыми деревянными стенами, теплопроводность теплоизоляционных материалов в натурных условиях.

Температура воздуха снаружи и внутри домов записывалась термографами, а влажность внутреннего воздуха — гигрографами.

При постройке домов в наружные ограждения квартир No 2 и 3 дома No2 были заложены медь-константановые термопары.

Показания термопар замерялись переносным потенциометром. Температуры замерялись в наружном углу и на поверхности стены.

По каждой вертикали измерения производились на трех уровнях: на высоте 0,1 и 1,5 м от пола и 0,15 м ниже потолка.

Всего было установлено 100 термопар. Замеры их показаний производились в январе-феврале 1950 г., круглые сутки, через каждые 4 часа.

Тепловые потоки, проходящие через наружные ограждения, замерялись термотранзитометрами конструкции инж.. А. 3. Дмитриева, установленными на внутренних поверхностях стен и перекрытий.

Показания термотранзитометров записывались с помощью потенциометра.

По перепадам температур в отдельных слоях стен и величине теплового потока были определены коэффициенты теплопроводности материалов слоев стен.

По величине теплового потока и разности температур внутреннего и наружного воздуха была определена величина сопротивления теплопередаче наружной стены.