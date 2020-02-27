Журналист Владимир Соловьев назвал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко нацистской мразью и выгнал из студии своего шоу. Соответствующее видео Соловьев опубликовал в своем инстаграме.

Вчера, как сообщал «Рамблер», в эфире канала «Россия» был показан очередной эпизод ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

В ходе него Александр Ковтуненко, в 2006-2007 годах бывший депутатом Верховной рады Украины от «Блока Юлии Тимошенко», заявил, что во время Великой Отечественной войны евреи поддерживали запрещенную в России организацию «Украинская повстанческая армия» (УПА), УПА и ее лидеры Степан Бандера и Роман Шухевич сотрудничали с Народным комиссариатом внутренних дел СССР (НКВД), а освободитель Киева генерал Николай Ватутин был убит бойцами УПА случайно.

«Уберите отсюда нацистскую мразь», — обратился Владимир Соловьев к охране, вслед за чем мужчина в голубой рубашке вывел бывшего украинского депутата из студии.

Вслед за этим журналист назвал Александра Ковтуненко предателем девяти миллионов героев-украинцев, которые отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

Видео дня. Несовершеннолетнюю шантажируют за интимные фото