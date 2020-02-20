По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты. С аналитическими данными компании DSM Group ознакомились «Известия».

Эксперты говорят, что в 2016 году показатели наценок составляли 25,8% от конечной стоимости. В 2017 году отметка опустилась до 25,1%, а в 2018 году еще больше упала — до 23,9%. В 2019 году размер наценки снова вырос до 24,6%.

Представители компании отмечают, что за последние годы снизились наценки на БАДы (с 40,7% до 33,1%) и на позиции, которые аналитики не отнесли ни к одной из групп лекарств, такие как средства для кожи, противопаразитарные препараты и др. Маржа на диагностические приборы и барьерные контрацептивы практически не изменилась.

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина пояснила «Известиям», что такие изменения появились на фоне конкуренции аптек и их ценовой политики за счет компенсации после потери спроса.

Маркетологи отмечают, что наценки на лекарства в России являются самыми низкими в сравнении с другими товарами массового потребления.

ФАС провела расследование и выяснила, что цены в аптеках завышали поставщики.

По мнению экспертов, в следующем году ожидать роста наценок на лекарства не стоит — они останутся на уровне 24%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года