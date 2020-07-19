Американское издание National Interest предполагает, что к 2028 году Россия сможет контролировать до 20% мирового экспорта зерна.

Среди факторов, которые могут привести к росту зависимости государств от российских поставок, издание называет глобальное потепление и связанные с ним изменения климата. Также в статье говорится о квотировании зерна на фоне пандемии коронавируса COVID-19. По оценке издания, ряду стран, например, Египту, Турции и Бангладеш, пришлось поспешно искать источники для пополнения запасов зерна.

По мнению NI, помимо угрозы срыва поставок на фоне кризиса неурожая, для мирового рынка существует и другой опасный момент. Издание считает, что имея столь высокое влияние в этой сфере Россия сможет использовать экспорт пшеницы в качестве "политического оружия".