Певица Наталья Штурм прокомментировала в беседе с телеканалом «Звезда» смерть Валентины Легкоступовой, выразив мнение, что к трагедии привело неудачное замужество исполнительницы.

О смерти Легкоступовой ранее сообщила ее дочь.

Штурм заявила, что певица вышла замуж за Юрия Фирсова этой весной по своей доверчивости, и это стало ее «роковой ошибкой». «Недоумение и ком в горле от того, что произошло… За два месяца уничтожить человека», — добавила певица.

По ее словам, Легкоступова никогда не была замечена в злоупотреблении алкоголем. «Ни скандалов, ни драк не было, ни с кем не выясняла отношений никаких – все чисто. Какой алкоголь, откуда он взялся?» – задалась вопросом Штурм.

Она отметила, что Легкоступова была очень хорошим, добрым и творческим человеком.

О госпитализации артистки с травмой головы стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, Легкоступова попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.

Полицейские задержали и опросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.