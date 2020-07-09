В середине июня на Бали погибла 18-летняя Анастасия Тропицель. Блогерша попала в аварию на мотоцикле и погибла от полученных травм.

Первая часть похорон блогера прошла на Бали, там развеяли половину ее праха, а вторую часть родители планировали захоронить в Санкт-Петербурге, но столкнулись со сложностями при организации похорон.

Сначала они долго ждали, когда в Россию доставят прах дочери. Теперь же, по словам отца Тропицель, никак не могут организовать достойные похороны.

«Мы сами не знаем когда будут похороны, потому что столкнулись с бюрократией. Идет согласование документов для кладбища. Я, честно говоря, не знаю, как у других получается по древнерусской традиции захоронить тело на третьи сутки, а по мусульманской вообще до заката. У нас это не получилось и не получается. Возможно, это связано с тем, что у нас место под урну или потому, что это особенное место. Я сделал все, чтобы оно у нее было приличное, и вы, когда будете приходить к ней на кладбище, не блуждали», — сообщил отец Насти.

Многие поклонники блогерши считают, что родители Насти специально оттягивают похороны, так как пытаются нажиться на ее смерти. Родных Насти уже обвиняли в том, что они продолжают вести страницу дочери в социальных сетях, выкладывают и монетизируют ее видео на YouTube и всячески поднимают активности подписчиков, проводя опросы, румтуры и так далее.

Например, момент, когда мать Тропицель забирала урну с ее прахом в аэропорту, тоже стал достоянием общественности — в этот момент женщина снимала себе на фронтальную камеру.