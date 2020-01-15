СПОРТ

Настроены победить: российские хоккеисты отправляются на юношескую Олимпиаду

21:44 15/01/2020

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В путь за победой. Сегодня сборная России по хоккею провела заключительную домашнюю тренировку перед поездкой на юношеские Олимпийские игры в Лозанне, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус.

Новая модель «Красной машины». Именно такое звание обещают оправдать 15-летние мальчишки на своих первых Олимпийских играх. Ребята собрались в одну команду совсем недавно. Впрочем, так же, как и их соперники. Поэтому о сборных, которые представят свои страны на Юношеской олимпиаде, известно немного. В своем первом матче в Швейцарии россияне встретятся со сверстниками из Канады. И пусть это не команды мастеров, битва должна получиться совсем не детской. Пока в активе хоккейной сборной России есть две медали юношеских Олимпийских игр. В 2012-м в Инсбруке россияне заняли второе место, а через четыре года в Лиллехаммере выиграли бронзу.

Призеры хоккейного турнира определятся в последний день Игр, а сегодня очередную медаль в копилку российской сборной принесли биатлонисты. Смешанная эстафетная команда финишировала второй. Для Алены Моховой, которая входила в ее состав, это третья медаль нынешних игр. 17-летнюю девушку уже сейчас можно назвать самой титулованной спортсменкой сборной России на этой Олимпиаде. Ранее Алена дважды выиграла золото. Российская команда продолжает лидировать в неофициальном медальном зачете. На ее счету 15 наград, пять из которых высшего достоинства.

Сегодня еще один российский спортсмен выиграл золотую медаль – это конькобежец Александр Сергеев. Он выступал в составе смешанной команды и в общем медальном зачете его победа не будет учитываться.





Александр Бриус