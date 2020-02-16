Настоятель храма Николая Чудотворца в Москве, где произошло нападение во время службы, рассказал журналистам о случившемся. По словам протоиерея Кирилла Сладкова, оба пострадавших — его коллеги.

Злоумышленник забежал в центральный алтарь. На нем были очки, резиновые перчатки и капюшон. В наушниках играла музыка, передает РЕН ТВ. Протоиерей и его помощник подошли к нему, чтобы «узнать, что случилось, и спокойно вывести», однако мужчина выхватил нож. Помощник настоятеля получил ножевое ранение.

После этого все присутствующие стали останавливать преступника, в это время два ножевых ранения получил еще один человек.

По словам настоятеля, один из пострадавших ранен в руку, второй — в плечо.

16 февраля во время утренней службы в храм ворвался мужчина с ножом (по данным СМИ, его зовут Ефим Ефимов) и напал на находящихся в церкви. Его смогли остановить. Позже полиция задержала его. Выясняются обстоятельства случившегося.