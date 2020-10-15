В одной минской школе учительница попросила своих десятилетних учеников ответить на вопросы анкеты: что они делают дома сами, что – вместе с родителями, какую домашнюю работу любят, какую – не очень?

Поразительно, но чуть ли не каждый третий назвал своими домашними обязанностями, причем нелюбимыми, необходимость утром умываться, чистить зубы, убирать за собой постель… Но к десяти-то годам человек, похоже, все же должен понимать, что эти обязанности – всего-навсего самообслуживание, а никакая не работа. И тем не менее…

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Как же научить маленького человека этому пониманию?

Советы родителям дает руководитель центра психологических исследований Белорусского государственного института усовершенствования учителей Константин КОРНЕЛЮК.

– Прежде всего работа, которую вы поручаете сыну или дочери, должна быть настоящей. Например, постирать платье своей кукле – это игра, забава. Иное дело – выстирать носовые платки для всех членов семьи. Вообще же, по моему глубочайшему убеждению, все ваши родительские старания по воспитанию в чадах умения шить, стирать, готовить простейшие блюда, убирать в своей комнате надо закончить к началу школьного возраста.

Тогда десятилетнего человека уже не нужно будет ежедневно заставлять трудиться для всей семьи, понукая его словами “пойди, принеси, сделай”, – он сам станет проявлять инициативу: “надо – пойду, сделаю”.

Но в нашем опросе лишь некоторые дети в ответах на анкету перечислили, что они умеют подметать, мыть пол, жарить яичницу или картошку, поливать дома цветы, гулять с собакой, накормить кота, сходить в магазин. При этом ответы мальчиков и девочек оказались абсолютно одинаковыми.

Только один будущий мужчина написал, что умеет отремонтировать стол, стул, забить в стену гвоздь. Да и на вопрос: какое дело ты делаешь вместе с родителями? – большинство и девочек, и мальчиков ответили тоже одинаково: “Смотрю вместе с папой телевизор…”

Итак, печально, но факт: пока большинство мужчин “трудятся” у телеэкрана, на плечи женщин ложатся все семейные заботы. Подобные семьи создадут в будущем, видимо, и эти дети, так ответившие на вопросы анкеты. Хорошо еще, что некоторые из них умеют выполнять “женскую” домашнюю работу.

Но кто же, как не отец, научит сына быть в доме настоящим хозяином, если он сам таковым не является? В крайнем случае, пусть мамы, если они желают видеть своего сына в будущем счастливым супругом, а не “затерроризированным” мужем вечно усталой и ноющей жены, преподадут своим маленьким сыновьям уроки столярного дела или другой мужской работы.

Потому что, если в нежном возрасте не выработаешь привычки к таким делам, время будет безвозвратно упущено: повзрослевшие сыновья привыкнут к беззаботному существованию, и никакой учитель труда не поможет сделать из великовозрастного лоботряса на все руки мастера.

Знакомы ли вам, мамы, просьбы ваших детей, младших школьников: нужно купить клей и картон для урока труда, надо принести цветные лоскутки или старый чулок для рукоделия? И разве вам не приходилось самим выполнять “трудовые задания” для детей? Пришла как-то к нам в дом соседка: просит кусочек меха – дочке дали задание сшить зайца. Ни виды швов ребята еще не изучали, ни узлов не вязали, ни чертежей кроя нет, а задание выполнять надо.