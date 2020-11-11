Настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского монастыря игуменья Михаила умерла из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Свято-Троицкий Макарьево-Желтоводский монастырь находится в селе Макарьево Лысковского района Нижегородской области. Монастырь основан в XV веке преподобным Макарием Желтоводским и Унженским.

«Десятого ноября на 66-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря Лысковской епархии игумения Михаила (Орлова)», — говорится в сообщении.

Как сообщает Лысковская епархия, Михаила была первой игуменьей обители после возвращения ее церкви. Отмечается, что игуменья провела в Макарьевском монастыре почти 30 лет. «Отпевание усопшей совершит епископ Лысковский и Лукояновский Силуан 13 ноября», — говорится в сообщении Лысковской епархии на странице «ВКонтакте».

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнования в связи с кончиной настоятельницы Макарьевского монастыря. «С 1992 года игумения Михаила занималась возрождением духовной жизни и архитектурного облика монастыря… За небольшой промежуток времени удалось восстановить храмы, жилые корпуса, возобновить регулярную богослужебную жизнь. В обитель стали притекать сестры, ищущие монашеской жизни, и многочисленные паломники», — говорится в сообщении на сайте Нижегородской митрополии.

Отмечается, что игуменья Михаила «отдавала много времени и забот» девочкам, которые остались без попечения родителей и воспитываются при монастыре. Специально для них был построен отдельный корпус, дети получают образование и воспитание. «Многочисленные паломники и трудники, посещавшие обитель, отмечают внимание и заботу, с которой матушка встречала приходящих. Все получали кров и питание», — заявил митрополит Георгий.

Всего в Нижегородской области выявлено 46 100 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 790 человек, 919 пациентов скончались.

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