Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в кузбасском городе Анжеро-Судженске, митрофорный протоиерей Николай Гомзяк умер в ночь на среду от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Мариинской епархии (Кузбасская митрополия).

«Смерть наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Священнику было 63 года. Он руководил церковным приходом в Анжеро-Судженске в течение 35 лет и стал основателем священнической династии, при жизни был отмечен высокими церковными орденами и наградами.

По данным регионального оперативного штаба на 14 октября, в Кузбассе выявлено 12 410 случаев заражения коронавирусом, в том числе 177 за последние сутки, 8 346 инфицированных выздоровели, 157 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков. По итогам сентября число заразившихся в регионе за месяц увеличилось на 54%. В октябре статистика демонстрирует стабильно высокий прирост заразившихся.