Участник телестройки Максим Колесников встретился с Анастасией Стецевят за периметром без камер. Стоит напомнить, что не так давно он высказал блондинке свою симпатию, судя по всему, он не намерен отказываться от своих слов, а собирается добиться расположения девушки. Проект Максим покидать не собирается, а хочет уговорить Настю вернуться на реалити-шоу и строить любовь с ним под камерами. Сама Стецевят пока не хочет возвращаться в периметр.



Максим заявил о симпатии на недавнем шоу «Бородина против Бузовой», подарив блондинке букет цветов. Теперь ребята решили пообщаться наедине без камер, чтобы узнать друг друга получше. В своём микроблоге Колесников разместил запись со свидания. Любопытно, что Максим постоянно задаёт Насте каверзные вопросы, чтобы убедиться в её симпатии к нему.



Колесников признаётся, что ощущает себя рядом с Настей скромным школьником, не знающим, что ему делать дальше. Стецевят истинных своих чувств не раскрывает, а лишь кокетливо и загадочно улыбается на слова молодого человека.