Бывшие друзья Стецевят и Барышев смогли помириться. Довольно долгое время они были хорошими друзьями, доверяли друг другу, делились секретами и сокровенными тайнами, поддерживали на Лобном перед ведущими. Но однажды между ними резко ухудшились отношения. Это произошло после того, как парень признался Насте в симпатии не как к подруге, а как к девушке. Бывшие друзья с этого момента перешли на взаимные оскорбления, зачастую ссоры переходили в драки.



Теперь Настя с Никитой решили прекратить всё это и помириться. Стецевят поделилась, что в драках она считает виноватой себя. По её словам, девушка не должна себя так вести, как бы сильно её не обидел молодой человек. Ей надо работать над своим характером, а Никите важно перестать быть настолько искренним и угождать окружающим.



Барышев принёс Стецевят свои извинения. Она рассказала, что старается быстро забывать обиды, если человек признал свою ошибку и попросил прощения. Ещё она добавила, что надеется на прекращение всех конфликтов, ведь к парню она вполне нормально относится.